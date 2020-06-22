德國的新冠狀病毒傳染率已激升至2.88，突破重要的感染指標，意味著該國恐需要更長時間才能遏阻疫情。

德國負責疾病防控的羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute,RKI）周日公布，新冠狀病毒傳染率達到2.88，較上周六的1.79與上周五的1.06大幅升高。如果要逐漸控制住疫情擴散，該傳染率必須小於1。基於7天平均值，德國的傳染率已躍升至2.03。

在歐洲，德國是公認防控疫情的成功典範，但如今疫情急速回升，最近德國當局已開始要求警方執行隔離措施。在北萊茵－威斯伐倫邦（North Rhine-Westphalia）的肉品加工廠Toennies爆發重大群聚感染，已有超過1000名員工確診。另外在哥廷根市（Goettingen）亦爆發社區感染，有700名住戶必須進行隔離，但其中有200人試圖離開隔離區，因此與警方爆發激烈衝突。

RKI表示，療養院和醫院、庇護與難民機構、肉品加工廠與物流公司、季節性採收工人，以及宗教活動與家庭聚會都出現了群聚感染。截至目前為止，德國總確診數達到18萬9,822人，共8,882人死於新冠肺炎。

(時報資訊)