經營85度C的美食-KY（2723）股東常會通過配息3元，今（22）日進行除息交易，每股參考價為101元。由於股價仍位處歷史低檔，加上後市營運可望逐步回升，美食今日開高穩揚，開盤14分鐘即填息達陣，最高上漲3.47％至104.5元，早盤維持近2％漲勢。

美食近年營運接連遭逢逆風干擾，致使股價一路走跌，3月中下探56.2元新低後觸底回升，6月5日觸及125元、創近4個半月波段高點，近日呈現高檔修正態勢，回測100元支撐。三大法人上周持續偏空操作，合計擴大賣超1363張。

美食2019年合併營收231.56億元，年減3.97％，仍創歷史次高。毛利率創59.66％新高，但營益率7.37％則創近5年低點。加上業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利9.32億元，年減達44.06％，每股盈餘5.18元，低於前年9.26元，雙創近5年低點。

美食去年營收及獲利表現未達預定成長目標，主因新展店數及成效未達預期，且持續整頓門市體質，認列較多一次性減損費用。不過，去年底全球總店數仍超過1150間，較前年穩定增加，其中中國大陸超過600家、美國近65家、台灣近460家。

受新冠肺炎疫情接連衝擊中國大陸及美國2大市場營運影響，美食2020年首季歸屬母公司稅後淨利0.65億元，季減59.53％、年減79.33％，每股盈餘（EPS）0.36元，雙創5年半以來低點。1～5月自結合併營收76.1億元，年減20.94％，續處近6年同期低點。

隨著美國城市開始陸續解封、多間門市重新開業下，美食2020年5月自結合併營收14.94億元，月增5.85％、年減25.31％，表現已見低檔回升。公司對美國消費力道復甦動能樂觀看待，搭配中國大陸市場穩定恢復，看好下半年營運可望擺脫疫情衝擊，力拚旺季商機。

美食表示，今年全球飲食消費產業及總體經濟發展仍充滿不確定性，遑論上半年疫情對全球衝擊。不過，仍將聚焦85度C品牌的人、店、產品等3大經營基本元素持續精進，期許能持續進步，為消費者提供美味產品、為加盟主謀求穩定獲利，為股東創造更高價值。

(時報資訊)