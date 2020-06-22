台北國際電腦展(COMPUTEX)在新冠肺炎疫情期間活動不停歇，外貿協會突破地域及時區限制，推出「#COMPUTEXOnlineTalks」，聚集全球資通訊大廠NVIDIA(輝達)、Qualcomm(高通)及Supermicro(美超微)，探討兩大關鍵技術5G及AI如何推動人類進入智慧化的生活，帶領線上觀眾窺探未來科技新世界。

在個人化與智慧化的科技浪潮中，AI扮演關鍵角色。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳(Jensen Huang)在#COMPUTEXOnlineTalks中，明確指出當前 NVIDIA 的發展重心，包含建構三大支柱來切入市場需求，包括資料中心架構、軟硬整合平台以及驅動成長與加速的硬體。新登場的NVIDIA DGX A100系統，採用7奈米Ampere新架構GPU加速卡，適用於企業資料中心，打造AI訓練所需的加速運算環境。黃仁勳也強調與台灣產業鏈的深度合作，包括台積電(2330)、緯創、酷碼、鴻海(2317)、廣達(2382)、華擎(3515)等台灣業者都是長期夥伴。

根據Qualcomm最新研究預估，5G網路應用將在2035年前創造高達13.2兆美元產值。Qualcomm資深副總裁暨全球業務總裁Jim Cathey談到，Qualcomm提供的核心無線科技，正是實現未來5G連網的重要關鍵，5G與AI的結合，有助改善人類的生活，更可帶來全球經濟的轉型。副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰(ST Liew)表示，當全球的系統營運商都磨刀霍霍地延伸5G到各產業的新服務上，如智慧工廠、自駕車體驗，更多新體驗與新產業都將隨著5G發展出更多樣貌。

此外，隨5G、人工智慧AI、物聯網、大數據等科技爆炸性成長，高階伺服器與儲存設備需求將更加殷切，Supermicro總裁暨執行長梁見後認為，Supermicro累積多年經驗，推出環保節能的伺服器是一大行銷賣點，更以獨家Server Building Block Solutions技術，使許多零組件共用或模組化，並應用在5G解決方案上，提供更經濟、低耗能且快速供貨的5G解決方案。

INTEL雲端資料中心副總裁Navin Shenoy指出，未來科技是巨量資料分析的時代，INTEL也將與Supermicro攜手進攻高效能運算的領域，維繫雙方27年來的長期合作夥伴關係。

5G網路與AI發展成為全球科技議題。2021年COMPUTEX將於6月1日至5日，在台北南港展覽館1館、2館、台北世貿1館及台北國際會議中心登場。

(時報資訊)