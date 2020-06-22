陳其邁22日清晨爬柴山。（陳其邁競選辦公室提供／林宏聰高雄傳真）

高雄市長補選，民進黨參選人陳其邁22日清晨爬柴山，笑稱雖然腿軟，但在家鄉爬山、流汗感覺特別爽，他也以爬山比喻人生，「吃得苦中苦，才能看到好風景」，尤其這次帶了幾位競選總部發言人同行，「如果有萬一，他們用撐的都要把我撐上去」，似乎展現選戰勢在必得的決心。一名女粉絲拿罷免韓國瑜的投票通知單來要求簽名，引起陳其邁的注意，他還在單子上親寫「great」，為女粉絲留下紀念。

陳其邁清晨6時大陣仗爬柴山，花了1個多小時爬到半山腰雅座，沿途有山友向他反映木棧道太窄、山上通訊欠佳等問題，剛辭去行政院副院長、回高雄參加市長補選的陳其邁表示，柴山國家公園是內政部管轄，「我等一下就打電話」。

陳其邁說，在行政院是高壓工作，曾被笑稱是「腹」院長，所以在家買了一台跑步機運動，不過爬山和跑跑步機完全不一樣，一開始非常辛苦，兩隻腿不聽使喚，但一路上有山友告訴他「快到了」，起碼聽了100多次，才終於爬到雅座，看到台灣海峽，有西瓜、茶和暖暖的人情味。

事後受訪，他像是以爬山隱喻選舉，「看到這座山，心裡想說，用爬的都要爬上去」，不過爬完之後「還是腿軟啦」，所以沿路有幾位發言人同行，「萬一萬一...，他們用撐的都要把我撐上去」。

原本預計2個小時，陳其邁腳程不快，行程大耽擱，後面的吃滷肉飯早餐、鼓山區海安宮參香均遲到半個多小時，海安宮附近的鄉親等了許久，但難掩興奮之情，一見到陳其邁就親切和他握手。

一名30多歲的媽媽特別拿罷免韓國瑜的投票通知書來給他簽名，陳其邁看了相當訝異，笑問這名女粉絲「妳怎麼有這張？」他在簽名前，還特別寫下「great」。

這名家住左營的女粉絲表示，因為有了小孩，非常注重孩子的遊玩空間，因此希望陳其邁當選市長後，多蓋一些特色公園和親水環境；她也坦言2018年就不滿韓國瑜當選高雄市長，因此這次和老公很熱切支持罷韓，就是希望讓陳其邁回來帶領高雄。

(中時 )