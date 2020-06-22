睽違3個月，美國總統川普20日在奧克拉荷馬州舉辦首場競選造勢活動，但是參與人數遠少於原先預期，現場座位空一大半，場面難看。

睽違3個月，美國總統川普20日在奧克拉荷馬州的首場競選造勢活動失望多過希望，參與人數遠少於原先預期，現場座位空一大半，場面難看，外媒報導，川普返回白宮後大發雷霆，尤其對於競選連任總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）事前掛保證會有上萬川粉出席的說法火大，除此之外，第一千金伊凡卡、女婿庫許納也氣噗噗。

礙於新冠肺炎疫情，川普的競選連任造勢活動20日重新開跑，他選擇奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa）作為睽違3個月的首場造勢大會地點，活動開始前呼聲相當高，他的競選團隊事前宣稱，有超過百萬人索取入場票，不過當天場館座位卻空一大半，晃眼望去，能容納1.9萬人的「奧克拉荷馬銀行中心」（BOK Center）2樓以上幾乎是空的，團隊甚至被迫取消場館外「爆滿區」的演說活動，因為戶外舞台區只有十多人聚集，遠不如當初預期，外媒對現場空位的關注程度，遠勝川普當天的演說內容。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，杜爾沙消防局在活動後表示，約有6,200人出席川普的造勢活動，競選團隊則宣稱，當天有1.2萬人出席。

報導指出，活動後，川普返回華府後的動態引發關注，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）記者李（Carol Lee）在推特上表示，多名白宮消息人士透露，川普對於周六晚間「不激勵人心」的活動感到相當火大。《衛報》指出，競選連任總幹事帕斯凱爾尤其備受壓力，他先前宣稱成千上萬人索取川普的首場造勢活動門票。

Trump is “furious” at the “underwhelming” crowd in Tulsa last night, multiple people close to the White House tell @albamonica @kwelkernbc & me. He was particularly angry that before he even left DC aides made public that 6 members of team in Tulsa tested positive for COVID-19. — Carol Lee (@carolelee) June 21, 2020

不只川普本人，CNN白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）也指出，活動後，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）以及女婿庫許納（Jared Kushner）都對帕斯凱爾事前的保證感到相當「惱火」。

From our Chief White House @Acosta : Turns out Ivanka Trump and Jared Kushner are “pissed” at Trump Campaign Mgr. Brad Parscale for predicting a much larger turnout at the Tulsa rally last night than actually showed — only 6200. There were thousands of empty seats. #CNN — lisa mirando (@LisaMirandoCNN) June 21, 2020

川普的杜爾沙造勢活動可謂一波三折，先是和紀念終結黑奴制度的「六月節」撞期而延後一天，活動開始前又傳出6名工作人員確診，活動開始後，現場又有大半位子是空位，本想高調造勢一番，反淪為笑柄。

CNN引述官員說法，指出周六造勢大會開跑前，川普的心情就已經很糟糕了，他事前就已接獲通知，6名大會工作人確診新冠肺炎，原先這件事並沒有要對外公布，不過後來媒體卻搶先報導了，消息人士透露，川普對此大發雷霆，認為會模糊造勢大會的焦點。

(中時電子報)