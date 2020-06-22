新北市新店屈尺攔水壩清晨發生溺水事件。一名16歲高一學生與多位友人上午8點多前往新店屈尺攔水壩旁戲水，未料卻突然在友人面前沉入水中，一旁友人發現同學疑似溺水，急忙打電話向消防局報案。新北市消防局獲報後派遣潛水員及橡皮艇搜尋，發現高一學生沉在水底，於是力刻將他拉起，但當場已經無呼吸心跳，消防隊員立刻急做心肺復甦，並將他送往新店慈濟醫院搶救後仍然不治目前警消正釐清事發原因。

高中生清晨屈尺壩戲水慘遭滅頂，救起後無生命跡象急救中。(戴志揚翻攝)

1名高中生清晨屈尺壩戲水慘遭滅頂，無生命跡象急救中。(戴志揚翻攝)

(中時電子報)