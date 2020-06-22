高中生清晨屈尺壩戲水慘遭滅頂 送醫不治 10:392020/06/22 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高中生清晨屈尺壩戲水慘遭滅頂，救起後無生命跡象急救中。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店屈尺攔水壩清晨發生溺水事件。一名16歲高一學生與多位友人上午8點多前往新店屈尺攔水壩旁戲水，未料卻突然在友人面前沉入水中，一旁友人發現同學疑似溺水，急忙打電話向消防局報案。新北市消防局獲報後派遣潛水員及橡皮艇搜尋，發現高一學生沉在水底，於是力刻將他拉起，但當場已經無呼吸心跳，消防隊員立刻急做心肺復甦，並將他送往新店慈濟醫院搶救後仍然不治目前警消正釐清事發原因。 高中生清晨屈尺壩戲水慘遭滅頂，救起後無生命跡象急救中。(戴志揚翻攝) 1名高中生清晨屈尺壩戲水慘遭滅頂，無生命跡象急救中。(戴志揚翻攝) (中時電子報) #新店 #屈尺 #屈尺壩 #溺水 #高中生 #烏來 #新店溪 #友人 #戲水 #水壩 也許您會感興趣 推薦閱讀 《汽車股》裕隆轉骨ING 新店裕隆城商場明年開幕 10:342020/06/18 財經 迷途老翁街頭遊蕩 新店暖警幫他找到回家路 19:162020/06/18 社會 「台信城易迅」大坪林驚喜插旗 智能科技翻轉新店老宅 09:002020/06/19 財經 「台信城易迅」驚喜插旗大坪林 智能科技翻轉新店老宅 09:002020/06/19 風格 情侶失聯！友狂CALL百通電話無音訊 結局令人傻眼 14:042020/06/19 社會 兆豐銀詐貸案 涉案人遭收押 15:542020/06/19 社會 刑大偵訊室問話 毒販友人心臟病發命危 12:272020/06/20 社會 祝釩剛染毒 自費戒癮換緩起訴 04:102020/06/21 社會新聞 外國友人最愛的「盤子」問說：「買送給家人好嗎？因為便宜又有台灣特色！」 18:452020/06/21 社會 趙岱新深V慶生周興哲 04:102020/06/22 娛樂新聞 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 男友愛愛「時硬時軟」 正妹上網求解讓她崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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