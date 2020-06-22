大陸全國人大常委會會議日前表決通過新修訂的《人民武裝警察法》（下稱《武警法》），明確規定武警擔負海上維權執法等任務。《日本經濟新聞》周日（21日）報道，大陸此舉令海警同軍方將加速合作，目的或是加強對釣魚島海域及台灣施壓。

新修訂的《武警法》明確規定，武警在戰時接受中央軍事委員會或5大戰區指揮，海警局船隻在戰時可參與軍事作戰，平時亦會與軍方進行聯合演訓，實施緊急救助等行動。

報道指出，去年12月公佈的2020年立法計劃中，並沒有納入有關《武警法》的修法，中共當局之所以突然列為議程，這背後可能與對台灣施壓有關。台灣蔡英文總統連任後加強對大陸的批評，並強化了台美關係，大陸突然修法，背後可能與對台灣施壓有關。

報道又認為大陸領導人將台灣、釣魚島列嶼、南海等視為不可讓步的核心利益，此時再度加強海洋方面的強硬姿態，或是想趁美國忙於內政之際加強準備，爭奪海洋霸權，故讓海警局與海軍合作，提升海洋軍力。

(中時 )