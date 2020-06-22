今天是美國的父親節，大聯盟官網便撰文點出棒壇史上最強父子檔，當中自然可以看到小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）以及老葛瑞菲（Ken Griffey）的名字，2人曾在一場比賽上演背靠背開轟的紀錄，小葛瑞菲近日接受訪問時也回憶起當年和老爸一起並肩作戰的小趣事。

老葛瑞菲當年被辛辛那提紅人釋出，西雅圖水手隨後便簽下他，也讓大聯盟在1990年8月31日迎來史上首次的父子連棒，老葛被排在第二棒，下一棒就是小葛，該役父子倆都敲出安打，也都有回到本壘得分，不僅如此，這對父子檔在2週後面對加州天使的比賽，竟然打出背靠背全壘打，成為大聯盟史上唯一一對接連開轟的父子檔。

如今這對父子檔也都退役許久，小葛近日受邀參加播客節目《All the Smoke》訪問時也分享當年和老爸一起同場出賽的趣事，他說：「當他們（投手）對我爸投出第一顆球是快速球，之後面對我的第一球就會是曲球，反之亦然，投手們從來不會對我們丟一樣球種，但我學到很多關於打擊的事情，看著他面對投手前的準備，看他所做的每一件事。」

小葛也開玩笑地表示，雖然跟爸爸一起住了17年，但他卻在2人同隊的那段時間學到更多的打擊技巧。

這對父子檔都在大聯盟生存至少19年，而小葛也承襲父親的優良棒球基因，新人年就站穩大聯盟，之後連續11年入選明星賽，1997年更以單季56轟、147分打點拿下美聯MVP，生涯累積2671場出賽，繳出630轟、1836分打點以及2781支安打的偉大成績單，並在2016年以99.3%的得票率入選名人堂。

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(中時電子報)