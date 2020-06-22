近日已有不少媒體曝光宣稱是蘋果新一代 iPhone(或稱 iPhone 12 系列)的機身模型，知名 YouTuber Filip Koroy (@EverythingApplePro) 透過 Twitter 對比了螢幕最小的 iPhone 12 款式(預計是5.4吋)，機身竟比新一代 iPhone SE 更小。預計將吸引不少喜愛單手使用 iPhone 的果粉入手！

蘋果(Apple)一年一度的開發者大會(WWDC)即將在台灣時間 23 日凌晨起跑，代表距離新一代 iPhone 正式發表，最短僅剩三個多月。為了即時備貨，預計近期新機就將正式展開量產，也就是說最終設計早已底定。追蹤者數量近 820 萬的 YouTuber EverythingApplePro 稍早前透過 Twitter 分享了 5.4 吋 iPhone 12 與新 iPhone SE 機身對比影片，頗令人驚喜。

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA — EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

根據他上傳的對比影片，5.4吋 iPhone 12 由於採用 Face ID、沒有實體 Home 鍵的設計，讓螢幕佔提高不少。整體機身對比螢幕 4.7 吋的第二代 iPhone SE來說，還更小了一點。絕對能吸引不少喜愛小型智慧型手機的用戶。透過影片中最後很簡短的對比，5.4 吋與 6.7 吋新 iPhone 的機身模型，兩者差距真的超大，有望覆蓋更廣的消費者族群。

根據天風國際分析師郭明錤的說法，2020 年蘋果將推出的新一代 iPhone，預計將有 4 款，螢幕尺寸是一款 5.4 吋、兩款 6.1 吋以及一款 6.7 吋的款式。其中入門的兩款(5.4吋、6.1吋)是預計採用雙主鏡頭，高階的兩款(6.1吋與6.7吋)款式則預計是採用三鏡頭的設計。這是蘋果三年來第一次改變 iPhone 的螢幕尺寸與產品組合，不僅將一口氣推出 4 款式，也將覆蓋先前沒有的 5.4 吋，對於喜愛小尺寸手機的用戶來說更為貼心。

雖然先前有不少傳聞指出蘋果今年將會延後發表新 iPhone，但近日也有傳聞指出供應鏈方面已恢復原本受疫情影響前的狀態，很有可能不影響蘋果預計秋季發表新機的時間。然而蘋果往年都僅在發表會前兩周才會確定日期，到底新 iPhone 確定何時亮相，可能得等到八月底、九月初才會有更準確的消息。

(科技)