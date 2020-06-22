前NBA球星世界和平先生公布心目中史上前五巨星，手中握有13枚冠軍戒的比爾羅素高居第一，前五人合計拿到32座總冠軍。

世界和平強調他的這個名單是最正確的，沒有人能夠質疑或是更正，彰顯出他的評選超越了以往所有專家。

世界和平先生心目中的史上第一人就是比爾羅素，12枚冠軍戒前無古人，恐怕也是後無來者。但實際上比爾羅素的球員生涯是11座總冠軍，包含綠衫軍時期史無前例的8連霸，甚至在1968與1969球員兼總教練更是率領球隊奪冠，因此他的手中應該是13座總冠軍才對。

「天勾」賈霸是世界和平先生心目中史上第二人，他是NBA史上總得分紀錄保持人，先幫助公鹿拿到1次總冠軍，來到湖人之後再添5冠，難得的是，這6次總冠軍都是系列賽MVP得主。

排名第三的張伯倫，雖然生涯只拿到2座總冠軍，但他創下無數NBA紀錄，尤其是單季場均50.4分、27.2籃板、上場時間48.5分鐘、72.7%投籃命中率，這些都是至今無人能破的紀錄。

被外界推崇為史上第一人的「籃球之神」喬丹，但在世界和平先生的眼中只不過是排名第四，喬丹手握6枚冠軍戒，率領公牛拿下兩次三連霸，5次例行賽MVP、6次總冠軍賽MVP，2次奧運會金牌。

年初空難過世的「小飛俠」布萊恩，20季職業生涯都效力於湖人，寫下NBA紀錄，但隨後被諾威茲基超越，手握5枚冠軍戒，他與歐尼爾聯手的時期稱霸了整個聯盟，可惜兩人後來鬧翻，歐尼爾最近曾表示，如果當年兩人沒有分手，可望再拿至少6次總冠軍。

(中時 )