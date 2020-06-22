79歲蔡姓老翁，日前行經北市康定路騎樓，見1女子站在當地，以為對方是在「站壁」拉客，心生「揩油」淫念，故意在走過女子前方時，以左手臂襲胸，台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴這名老不修。

起訴指出，今年2月2日下午5時，蔡翁行經北市萬華區康定路騎樓，見1女子站在當地，竟意圖性騷擾，突然以左手臂觸碰女子胸部得逞。

蔡翁性騷擾得逞後，假裝沒事般步行離去，但被害女子深感噁心不悅，憤而報警提告逮狼，警方調閱監視器，查出是蔡翁涉案，將蔡移送北檢偵辦。

(中時 )