女停萬華騎樓被當「站壁」 慘遭79歲翁襲胸「揩油」 10:542020/06/22 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 79歲蔡姓老翁，日前行經北市康定路騎樓，見1女子站在當地，以為對方是在「站壁」拉客，心生「揩油」淫念，故意在走過女子前方時，以左手臂襲胸，台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴這名老不修。 起訴指出，今年2月2日下午5時，蔡翁行經北市萬華區康定路騎樓，見1女子站在當地，竟意圖性騷擾，突然以左手臂觸碰女子胸部得逞。 蔡翁性騷擾得逞後，假裝沒事般步行離去，但被害女子深感噁心不悅，憤而報警提告逮狼，警方調閱監視器，查出是蔡翁涉案，將蔡移送北檢偵辦。 (中時 ) #女子 #蔡翁 #性騷擾 #騎樓 #左手臂 也許您會感興趣 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 男友愛愛「時硬時軟」 正妹上網求解讓她崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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