中興電工接獲台電電力工程在手訂單金額超過2百億元，去年EPS回升至1.55元，今(22)日股東會承認去年財報及營業報告書，以及通過每股配發現金股利1.2元，重頭戲是改選6席董事、3席獨董。依規劃，中興電今日召開董事會，推舉江義福續任董事長。

中興電工董事長江義福表示，中興電預估7月底接獲電力工程及設備在手訂單3百億元，首樁參與都更案預計6月取得使用執照，9月完工交屋，未開賣已預售三成，今年可認列獲利，今年營收及獲利都會優於去年。

中興電去年合併營收從前年122.36億元增加至123.78億元，本期淨利6.39億元，淨利歸屬母公司6.35億元，EPS為1.55元。今日股東會通過每股配發現金股利1.20元。

中興電去年股東會通過新能源事業群採母子分割，成立中興氫能科技，為獨立營運個體，以利於國際業務的拓展及資本市場操作，分割基準日暫訂為今年4月17日，並授權董事會全權處理分割計畫之修正或調整。配合本次分割案，中興電申請分割後繼續上市乙案，已獲台灣證券交易所核准同意。但受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，為配合實際業務時程需要，擬延後分割基準日，提到今日股東會報告，江義福表示，分割時間將延後至第四季。

中興電今日股東會重頭戲是改選6席董事及3席獨董，採取提名制，董事有中興電董事長江義福、中環董事長翁明顯、中興電總經理郭慧娟、技興機電(上海)國際貿易總經理吳金條、中興電副總經理張偉荃及中興電工嘟嘟房事業群營運長江馥年六人。獨董由前立委陳瓊讚及陳鴻基及消費者文教基金會名譽董事長白省三等三人出任。

江義福今日回覆小股會提問表示，中興電首樁參與都更案，位於台北市敦化南路與市民大道交口，預計6月底取得使用執照，9月開始交屋，今年可認列部分獲利。目前電力工程及設備在手訂單累積至230億元，7月底將再增加，累積金額從目前300億元攀升至300億元，今年營收及獲利，都會優於去年。

(工商 )