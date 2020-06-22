下步戰北市長？！陳時中妙答：先不要想

2022的北市長選舉藍綠白的布局，已經悄悄開打了嗎？除了國民黨蔣萬安，擁有柯文哲強大支援的黃珊珊，也很積極爭取曝光，被視為綠營大黑馬的陳時中也是動作頻頻。21日被媒體問到是不是要選市長，回答更是妙，回應「先」不用想那麼多，引發外界更多想像。

「把它集中在一起」全神貫注，左搓右搓，防疫融入地方，陳時中跟著大家一起動手DIY，從看表演、喝飲料，每樣都沒少。化身人體活招牌，前一天才到嘉義，這天又來到南投，陳時中全台走透透，累積能量，下一步受關注。

陳時中：「啊哈哈哈，這現在很多事情在忙的時候，我想防疫的一個階段，所以我想其他事情大家都先不要想，好好把防疫工作做好。」一句先不要想，陳時中沒把話說死，留下台北市長選舉伏筆嗎？

（圖／中視新聞畫面）

放眼2022，身為衛福部長，陳時中早已累積全台高知名度，而藍營呼聲最高的蔣萬安，身為立委兼黨團書記長，是藍營的主砲手，更不用說早被視為柯文哲接班人的北市副市長黃珊珊，本身曝光度就高，也擁有行政資源。

國民黨副秘書長李彥秀：「政局的變化其實是非常快，而且一直還在轉變當中，確實在三腳督的狀況下，其實對於國民黨，只要人提得好，那基層能夠接受的話，我覺得這都是非常好的。」

民進黨立委吳思瑤：「這都在一個討論的過程，但他可以突顯出一個事實，民進黨台北市長的人選，人才濟濟。」

防疫關鍵一仗，陳時中替民進黨守住期中考，但能否守住下一波境外疫情，恐怕也是陳時中下一步的關鍵指標。

(中時電子報)