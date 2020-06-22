國人自製勇鷹高級教練機終於在國人面前正式展翅高飛。民國78年5月28日IDF經國號戰機首飛以來，睽違30年，國機國造有了新的嶄獲，由國人自研自製的新式高級教練機，去年9月24日出廠後，以9個月的時間，終於迎來了新機試飛，總統蔡英文以三軍統帥的身份見證「新式高教機首飛展示」活動，向擔任首飛任務的路志元、管延年二位試飛官致意，謝謝他們以自身的實力，證明新式高教機的優越性能。

勇鷹高教機首飛成功，展翅升空縮時全紀錄看過來。(漢翔公司提供)

上午出席首飛典禮的包括立法院院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、退輔會主委馮世寬、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、經濟部長王美花、國安會副秘書長陳文政、空軍司令熊厚基、國防部常次陳曉明、空軍副總長李廷盛、中科院院長張忠誠、漢翔董事長胡開宏……立法委員、監察委員等。

新式高教機首飛展示，由IDF經國號戰機的首飛試飛官吳康明老師解說高教機首飛展示任務的過程，當天上午09:20離地起飛，到09:32落地，共飛行12分鐘，飛行科目包括地面滑行、高速滾行升空、空中飛行測試、五邊進場、保持最佳進場姿態落地。新式高教機試飛成功落地後，由IDF伴隨機高速衝場通過觀禮臺前，向小老弟勇鷹教練機道賀，象徵國機國造薪火相傳，代代傳承。

勇鷹高教機進行高速滑行後立刻順利升空，使用距離相當短。(漢翔公司提供)

勇鷹高教機在跑道上加足油門準備起飛。(漢翔公司提供)

蔡英文在新式高教機首飛展示後，轉往漢翔的飛航大樓向伍克振將軍的銅像獻花致意。蔡英文致詞時表示，因他的犧牲換來寶貴的參數，解決了重要的工程問題，使得IDF最終成為空軍最精銳的戰鬥機，盼望大家在紀念伍將軍的活動當中，更能體認當年的信心，在新式高教機國機國造的關鍵時刻，再創契機，傳承那股精誠團結的高昂士氣。

蔡英文也對新式高教機簽約時提出三點期許，包括提高自製的產值比例，進行技術經驗的世代傳承，以及儘速完成原型機進行試飛。漢翔公司表示，新式高教機在去年的9月24日出廠，到今天9個月的時間，自研自製的新式高級教練機首飛成功，總統的要求，漢翔公司都做到了，繳出一張漂亮的成績單。我國的國防自主在過去3年多來，高教機自製率提升了，也培育出屬於我們自己的專業人才，創造出1200個就業機會，實現了國人對國防自主的期待，展現出國防自主的豐碩成果。

漢翔強調，航空科技與航空產業是各國科技、經濟的指標之一，而國防科技的研發成果，是產業升級的重要基石，政府將國防產業放入「5加2產業創新」中的一環，從單向的對外採購變成內部研發製造，期能帶動周邊產業的發展，培養國內航太產業自己的研發人才，力求國機國造。

新式高教機作為「國機國造」的啟始計畫，扮演承先啟後的角色，有助於下一代軍機的自研自製，期待政府國防自主的政策能夠延續，繼續規劃軍用飛機和發動機的關鍵技術開發，以及整機設計製造，藉以提升國防自主和自研自製的能力，為國家奠定國機國造永續發展的脈動，為國自製下一代戰機共同努力。

(中時電子報)