IET-KY(英特磊)(4971)股東會通過每股配息1元，總經理高永中表示，今年公司將透過五大面向來提升營收與獲利，全年營運審慎樂觀。

IET-KY 2019年合併營收7.12億元，營業毛利2.37億元，合併毛利率33.38%，稅後盈餘6926萬元，每股盈餘1.9元，今天股東會通過每股配息1元。

就各產品來看，砷化鎵(GaAs)佔52%，磷化銦(InP) 佔36%，銻化鎵(GaSb)佔12%。

高永中表示，今年公司將透過五大面向來提升營收與獲利，苜先在新廠完成安裝6-8台MBE機台，包括超高均勻度8x6in MBE機台；再者，在新廠完成組裝氮化鎵(GaN)機台，並於下半年投入GaN/SiC生產。

三、擴大銻化鎵(GaSb)磊晶產能，以配合商用與國防相關紅外磊晶片需求；四、與客戶共同研發超高頻磷化銦HBT（包括新MBE硬體構件整合）；五、開發組裝自製MBE機台以因應未來品質與產能需求。

在順利完成以上五大面向的重點計畫後，IET-KY在面射型雷射(VCSEL)用於光通訊與3D感測、磷化銦(InP)HBT用於5G手機PA、氮化鎵(GaN)用於功率IC(基地台)及消費性電子、銻化鎵(GaSb)用於國防工業等市場區塊的整體競爭力將可明顯提升，進而顯著推升公司營收獲利。

IET-KY於去年完成25G高速面射型雷射及磷化銦HBT在新廠生產、開發供應商用1.5-2.5um磷化銦及銻化鎵長波長紅外雷射、與合作夥伴共同發展4-6in GaN/SiC及GaN/Si磊晶生長技術、與MBE供應商共同發展超高均勻度8x6in MBE機台等四大關鍵布局。

今年公司營運重點將在推動InP-HBT、GaN/SiC HEMT、25G APD and VCSEL、56G PIN等5G相關產品，並聚焦MBE有優勢之國防產品，例如GaSb type-II SLS IR detector及其他新創產品如 QCL、RTD、GaN/Si。

受到新冠肺炎疫情先中後美衝擊全球產業，IET-KY第1季合併營收1.5億元，季減15.7%，年減16.9%，營業毛利4256萬元，季減20.1%，年減29.4%，合併毛利率28.3%，稅前盈餘178萬元，稅後盈餘為223萬元，年減86.4%，每股盈餘0.06元。

儘管第1季營運表現平平，IET-KY積極佈局各項新產品，強化MBE軟體硬體能力、8x6in MBE機台設計、即時監控系統、MBE長晶控制軟體、自製MBE零組件及整體機台；以及增強垂直整合能力，例如：發展雷射(含VCSEL)及銻化鎵GaSb探測器元件製程、HBT磊晶後製程等也都是今年主要工作計畫。

由於未來10年電子產品應用重心將是5G及光電產品，InP HBT、GaN HEMT、APD、PIN、面射型雷射與其他特殊雷射，對於高速無線傳輸，手持裝置、資料中心、雲端運算、穿戴式感測器、Lidar及泛用型感測將有關鍵性應用，因此高均勻度磊晶MBE技術將扮演日益重要的生產角色，而英特磊在MBE機台軟硬體整合能力與其他同業相比具有絕對優勢，有機會以最經濟的成本快速增產，達成即時搶市的目標。

(時報資訊)