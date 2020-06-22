金寶(2312)今舉行股東會，由董事長許勝雄主持，金寶去年營收1375.5億元，年成長3.55%，稅後純益4.53億元，每股稅後純益（EPS）0.34元，配發0.3元現金股利，配息率達88%，以今天盤中價10.9元計，股息殖利率為2.75%。

許勝雄表示，金寶在1988年往東南亞布局，1989年投產，經過了31年，金寶在6個國家設立生產據點，分別為美國、墨巴哥、巴西、中國大陸、菲律賓，以及泰國。去年菲律賓設立第3個廠，泰國今年將完成第10、11個廠，大陸岳陽廠也成為全球最大印表機工廠，有2條組裝線，3座塑膠成型工廠。

許勝雄說，金寶將持續投入智慧工廠，並在5G時代，結合AR應用，同時推動海外子公司泰金寶精密回到台灣上市，對資金運用將是正面的，期許新的經營團隊，提升金寶利潤。

金寶總經理陳威昌表示，金寶在電子製造代工和自有品牌雙管齊下；電子製造代工方面，金寶在全世界8個國家，擁有26個工廠，已成為東南亞最大電子製造代工廠，躍身為全球領導品牌的重要製造商之一。而在品牌方面，將陸續推動子公司、孫公司上市計劃，2020年起將對菲律賓子公司Cal-Comp Technology，以及負責塑膠射出及模具的泰金寶精密科技，規劃在台上市事宜。

(時報資訊)