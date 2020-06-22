嘉泥(1103)今日舉行股東會，面對疫情衝擊全球觀光產業，公司轉投資的觀光飯店事業是否大受影響，董事長張綱綸指出，疫情影響的只是今年度的現金貢獻，長期來看沒什麼差別，不過已做最壞的準備，手上現金都準備到年底了。他說，在水泥本業方面，台灣區持穩、大陸區現在啟動得很快；月子中心會先把現有的兩家經營好，目前也在全台地區看是否有適合的點，大陸地區明年將有1個點將加入營運貢獻。

張綱綸說，趁此疫情發生時檢視財務，並採取保守的經營態度，雖然今年大環境如此嚴峻，但自已希望公司的股利政策是穩定的，所以股利發放水準還是和去年度是一樣的。在水泥本業方面，台灣因疫情控制的好，表現穩定，大陸年初雖因疫情有些擔擱，但現在啟動得很快，應該會越來越好。

嘉泥目前有兩家月子中心，第一家自2016年底開幕以來，已經開始賺錢，第二家已在今4月開幕，張綱綸指出，會先把這兩家營運好，現在全台都有在看適合的點，若是有機會還會在拓展。在大陸第一家月子中心位在揚洲的點有機會在明年初會營運。他說，大陸當地的月子中心很多都是拚湊起來的，台灣的醫療照顧、技術和服務，對當地人的印象而言是頂級的，月子中心商機很大，還有一個點正在談，但因疫情的關係現在無法去看、設計也不能談，需待一切穩定後才能再進行。

嘉泥目前持有台泥約5.69％的股權、約3.1億股，台泥2018年每股配發3.31元現金股利，而2019年每股現金股利則縮減至2.5元，因此，嘉泥今年的台泥發的現金股利將由9億餘元縮減至7億元左右。

(時報資訊)