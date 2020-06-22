華爾街日報報導，過去十年來，iPhone手機一直是蘋果公司的主要收入來源，而蘋果現在開始將重點轉向讓iPhone用戶掏錢購買其他服務和非iPhone產品，而這也要依賴軟體，內容合作夥伴、監管機構以及10多億忠實果粉的配合。

儘管蘋果還是得擴大iPhone市佔率、多拉攏一些iOS陣營的消費者，但如執行長庫克說的，蘋果還是需要非iPhone手機的新金雞母。

分析師Neil Cybart指出，自2016年巔峰以來，第一次購買iPhone的人數不斷下降，從1.29億支到2019年只剩下4800萬支，且該數據仍在下滑。不過，蘋果的季度營收持續上升中，主要受惠於服務營收成長以及雲端服務iCloud、Apple Music和電視訂閱Apple TV+、應用軟體銷售佣金等。

雖然蘋果近期已經降低對iPhone的依賴，但手機仍是蘋果的核心產品，一旦iPhone市佔率低迷，蘋果將失去獲利成長的引擎。

因此，蘋果積極拉攏安卓客戶跳槽，以今年4月中發布的新款iPhone SE為例，其價格僅是新款iPhone的一半，但擁有最新機型的規格。新iPhone SE的目標客戶是新興市場中的新客戶，也能吸引那些不願升級的iPhone老用戶。

(中時電子報)