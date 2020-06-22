北京10天暴增227例本土新冠肺炎確診，讓各國陷入恐慌，害怕第2波疫情已悄悄開始，雖然大陸專家張文宏澄清北京只是小規模群聚感染。不過最近有媒體報導，除了大陸，還點名亞洲3個國家：日本、南韓、印度，最可能爆發第2波疫情。

《南華早報》報導，亞太臨床微生物學與感染學會（APSCMI）會長坦比亞（Paul Ananth Tambyah）表示， 亞洲最有可能爆發第2波疫情的就是印度，因為印度在上周五單日確診還有1.3萬例，當地疫情仍控制不住。其次是南韓，首爾國立大學名譽教授李宏鍾指出，1個月前南韓解封後，病毒傳播速度加快，除非疫苗出現，否則第2波疫情隨時都會爆發，須做好會有群聚感染出現的準備。

最後被坦比亞點名的則是日本。日本傳染病學會主席田田和宏（Kazuhiro Tateda）指出，日本疫情仍不樂觀，東京上周連續3天爆出40例以上確診，許多病例感染源都與東京夜生活區有關。而夜生活始終是東京爆發局部群聚感染的風險。並表示夏季傳播風險較低，意味著從10月開始會有第二波傳播的機會。

(中時電子報)