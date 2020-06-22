日本沖繩縣石垣市議會今天（22日）表決通過，將釣魚台的行政區域名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，先前提案將釣魚台改名為「頭城釣魚台」的宜蘭縣議員蔡文益表示，日方通過改名是意料之中，將成立保釣辦公室因應。

蔡文益表示，7月7日登島的計畫不變，但會徵詢辦公室的成員來決定。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，石垣市議會改名，當然有漁民反對、不滿，但由於尚未影響到漁民作業，前往釣魚台抗議、登島等作為，漁民尚未有共識。

(中時 )