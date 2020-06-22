國泰道瓊正2ETF近兩周交易相當熱絡，尤其因美國經濟數據表現亮眼、美國川普總統表示將推出一兆美元規模基建等消息，持續吸引投資人進入美股市場。

國泰美國道瓊 ETF（F00668）經理人蘇鼎宇指出，隨著美國5月逐步解封，6月費城及紐約FED製造業指數皆已連續2個月走高；初請失業救濟金人數最近11周連續走低，而申請失業救濟金新增人數亦在5月8日後亦逐步減少，顯示美國製造業及就業市場最壞狀況已過。

國泰投信認為，儘管美國部分地區的疫情在經濟重啟後有增溫跡象，但美國總統川普表示，不會再次關閉經濟。

此外，聯準會仍擔憂經濟恢復動能，超低利率環境預估將持續至2020年，企業獲利修正比率有望出現觸底回揚，也對未來美股上漲帶來空間。近期市場的震盪，主要反映資金行情階段達成，將形成景氣行情的波段轉折領先指標，正是投資人逢低布局的好時點。

道瓊指數為美股代表，匯聚百年龍頭企業，統計過去短期衰退，道瓊指數自低檔出現後六個月平均反彈19％，最大漲幅達53％；一年後平均反彈30％，最大漲幅156％，是最適合做為投資美股長期擁有的標的。

投資國泰道瓊系列ETF，輕鬆入手美股，以汽車來比喻，長途行駛交給原型的國泰美國道瓊ETF（00668），想在高速公路奔馳時就切換SPORT模式至國泰美國道瓊正2 ETF（00852L），若遇到彎道或路況不明，就交由動態穩定系統（ESP）國泰美國道瓊反1 ETF（00669R）來維持穩定性及減少波動風險，三檔ETF靈活運用，幫助投資人在美股投資之路行駛更加得心應手。

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