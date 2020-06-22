A股三大股指早盤走升 11:012020/06/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指22日早盤走升。上證指數開盤報2,966點，跌不足1點；截至上午10點40分，報2,978.24點，升10.61點，漲幅0.036％。 深成指開盤報11,680點，升12點，漲幅0.11％；現報11,722.01點，升53.88點或0.46％。 創業板指數開市報2,328點，升8點或0.39％；現報2,345點，升25.66點或1.11％。 各類股個別發展，煤炭、金融、石油股偏軟；房地產、化工、鋼鐵、有色金屬股靠穩。 (工商 ) #A股 #三大股指 #早盤 #開盤 #漲幅 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！剩3天…端午會變盤？專家洩口風 - 財經 價格太驚人！傳iPhone 12將有4G版 陸手機廠剉咧等 - 財經 陸企龍頭炸翻市場！老謝驚爆台商大危機 - 財經 悲劇！20歲大學生炒股暴虧2千萬 結局太驚人… - 財經 《科技》5G開放架構打破大廠寡佔 資通訊設備製造廠添利多 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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