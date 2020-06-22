A股三大股指22日早盤走升。上證指數開盤報2,966點，跌不足1點；截至上午10點40分，報2,978.24點，升10.61點，漲幅0.036％。

深成指開盤報11,680點，升12點，漲幅0.11％；現報11,722.01點，升53.88點或0.46％。

創業板指數開市報2,328點，升8點或0.39％；現報2,345點，升25.66點或1.11％。

各類股個別發展，煤炭、金融、石油股偏軟；房地產、化工、鋼鐵、有色金屬股靠穩。

(工商 )

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