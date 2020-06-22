市場憂慮美國疫情反彈，阻礙經濟復甦，影響上週五（19日）道指收跌208點，亞太股市周一（22日）開盤跟進，表現疲弱。恒指21日開低115點，報24,528點，一度跌幅收窄至僅下跌30點，報24,613點，但賣壓隨即出現。早盤最多跌185點，來到24,457點的低點。截至10時35分，恒指跌51.9點，報24591.98點，跌幅0.21％。國企指數跌45點，報9,929.59點，跌幅0.45％。

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