超眾（6230）22日舉行股東會，超眾董事長永井淳一在股股東會上表示，超眾今年首季雖受到新冠肺炎影響，毛利率走低，不過在停工禁令解除後，大陸二廠已在一個月內快速復工，第二季起，營收、獲利就可望回升，毛利率也可望回歸正常，另對下半年的展望也很正向。

超眾22日舉行股東會，永井淳一指出，超眾去年營收85.86億元，年成長12％，營業利益9.74億元，成長18％，稅後淨利7.02億元成長18％，去年營收成長主要來自個人電腦銷售較去年成長119％，智慧手機相關的銷售額也成長了一倍以上，成長率209％，全年營收佔比，電腦相關的營收佔比為49％，網路通路約為13％，智慧型手機約為9％，伺服器和其他產品則佔29％，從整個行業的趨勢發展來看，5G的應用、雲端AI等技術創新將進一步發展，所對應的銷售商機也會進一步擴大。

永井淳一進一步強調，在過去一年中超眾成功開發應用於智慧型手機與熱板的第二代生產技術，現包括位於大陸昆山的子公司昆山巨仲，以及日本電產位於東莞的子公司，均已採用此二代生產技術並量產中，以提高生產供應規模，此外，在2020年超眾已完成了英特爾下一世代筆電和伺服器平台的開發，未來將持續進行生產技術的提升，除持續加強對現有客戶的服務外，也將加強對新客戶開發。

永井淳一指出，去年影響營運的另一個關鍵詞是美中貿易戰，雖然公司也因此受到些許影響，但也因為此因素，促成超眾加速在越南的投資，目前超眾在越南河內科技園區建立新的生產基地，已於今年三月取得營業執照，也設立了越南子公司，目前規畫七年內的投資為1.74億美元，第一階段工廠興建工程正在進行中，目標是在今年十二月完工，面對未來不斷增長的市場需求，超眾將藉由現在中國大陸的昆山重慶兩個工廠和未來興建完成的越南廠，建立全球供應鏈，以服務客戶。

至於市場關心的新冠肺炎影響，永井淳一也表示，超眾位於中國的二座工廠也在新年過後至三月間停工，2020年的銷售額為16.43億元，約為去年第四季營業額的7成，為去年的9成，營業利潤則為5100萬元，僅佔今年首季營業額的3.1％，惟停工禁令解除後，大陸二廠已在一個月內快速復工。

雖然新冠肺炎帶來了些負面影響，但也連帶帶動筆電和遊戲的需求成長，著眼於此，超眾 自去年底起，就積極增加重慶子公司的熱板、熱管的產能，並採取相關措施，以增加子公司的產量。

永井淳一表示，超眾加入日電產團現已邁入第二年，自從我被任命為超眾的董事長以來，我最大的任務就是有效運用日電產的資源，來協助超眾業務的擴展，結合雙方的實力，以擴展事業板圖，我認為這就是協同效益的機會所在，我總是告訴員工，我們並不孤單，不論是新科技開發的資源，開發設備新工法的採用，與其他集團公司合作以強化產能，或是利用銷售網路來發展客戶等方面都看到了協同合作的效果，未來散熱方案的需求將擴展至車載和機器人等新領域，但和日電產的合作對於促進超眾科技中期戰略的發展，將變得愈來愈重要，且協同效益效益 將是可期的，這點也是十分確定。

(工商 )