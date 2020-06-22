全台解封，台灣進入後疫情時代，日系速食連鎖摩斯漢堡（安心食品）再跨步拓點展店，朝年底前展店300家目標邁進，因應展店需求並釋出600名職缺，號召有志人才加入。

摩斯漢堡力招募營運儲備主管，每月起薪3.1萬~3.3萬元以上，且獎金另計，通過培訓及考核升任店經理上看5萬元。摩斯漢堡公司表示，有想法、喜愛接觸人群、具有服務熱忱，並願意在連鎖餐飲業與摩斯起同努力發展的夥伴，表現優秀就有機會加入儲備店長快速培育計畫，歡迎各界好手及應屆畢業生加入摩斯漢堡大家庭。

摩斯漢堡自1990年由東元集團自日本引進，長期經營即將邁向第30年，歷年表現優異，是積極成長的速食連鎖企業。提供完整的獎勵制度、良好的員工福利（職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、生日端午中秋福利金等）及員工持股信託認股制度。同時表現優異者，有機會輪調海外據點、東元餐飲集團其他14家品牌企業。

目前摩斯漢堡全台有281家直營門市，店鋪數多，上班地點選擇多，摩斯漢堡表示，凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排系列之職前實作訓練與職務輪調，提供完整培訓與升遷計畫，成為優秀的經營管理人才。

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