中國大陸正加緊腳步，送最後1顆衛星上太空，以完成北斗全球導航網路，擺脫對美國技術的依賴。
據CNBC新聞網28日報導，專家指出，這發展之所以重大，是因為萬一中美爆發衝突，它將確保中方軍事系統不受影響。此外，這也是北京致力增加海外技術影響力的一部分。中國大陸的北斗衛星系統是美國政府「全球定位系統」（Global Positioning System，GPS）的對手。
澳洲太空工程研究中心（Australian Centre for Space Engineering Research）主任丹普斯特（Andrew Dempster）指出，如今解放軍擁有能獨立美國GPS系統外使用的系統。而北京擔心的是，要是中美持續爆發衝突，美方可能會阻絕中方使用GPS。
另一方面，英國英國諾桑比亞大學（Northumbria University）太空法與政策教授紐曼（Christopher Newman）說，中方現在有了充滿彈性，並能用在衝突時期的衛星系統，而其中最深遠的影響，就是如今它獨立了。
(中時電子報)
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