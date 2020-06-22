從事船員人力派遺、月收入50萬元的台商凃健峰，11年前遭大陸行政機關人員吸收，他陸續吸收退伍的士官長及現役軍人蒐集「戰備教則」給對岸，最高法院維持原判決，考量這些文書非屬祕密且凃男犯後坦承犯行，依違反國家全安法將他判囚9月定讞。

2009年化名張炳煌的大陸機關人員先吸收凃男後，再由凃拉士官長退伍後任保全員的王姓男子做為下線，王男向服役中的侯男遊說，對方以軍用網路帳號登入網路下載「國軍人事戰備教則」，交給王男後賺取1萬元酬勞。

2015年王男在高雄市某社區擔任保全人員時知悉一住戶是現役軍人，他於是又用此方式，向對方詢問得否利用軍事網路取得陸軍訓練相關準則資料以獲取報酬，但對方拒絕，屏東憲兵隊及刑事警察局獲報後展開偵查，逮獲凃男等人。

高雄高分院更一審審酌兩岸人民雖經貿通航等交流頻繁，然政治、軍事上仍處於對立狀態，中共從未放棄以武力犯台，對台灣仍具安全威脅之情況下，但凃男卻因在大陸經商為獲得對岸協助，妄顧國家安全為大陸地區行政機關發展組織。

合議庭斥責凃男危害國家安全，背叛國家，實為不該，自當非難，惟念他在偵審中均自白犯行，所蒐集交付之軍事資料文書，非屬公務上應秘密之文書，且無前科紀錄，犯後態度良好，判刑9月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )