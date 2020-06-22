台中87歲吳姓婦人獨自步行外出，卻忘了如何返家，在距離住家不到200公尺處的街口徘徊，遍尋不著回家的路，熱心民眾發現異狀上前關心，才發現吳婦迷了路，趕緊報警，由警方聯繫其家屬，讓吳婦平安回家。

台中市政府警察局第三分局合作派出所巡佐吳明耀、警員楊立達14日執勤時，接獲通報稱於轄內疑似失智老人走失需要協助，警方隨即前往，熱心民眾告訴員警，其見吳姓婦人在附近街道來回走了許多趟，遂前往關心，這才發現原來婦人忘了回家的路。

經瞭解，吳婦現年87歲，從前住在北區，現在搬來東區與兒子一同居住，當日早上獨自出門購買早餐，於返家途中，卻突然想不起回家的路，吳婦雖然身體狀況尚佳，但隨著年紀漸長，記憶力已大不如前，幸得還清楚知悉自己及兒子的姓名，員警先將吳婦帶回派出所休息，並透過系統多方查詢，順利與其子取得聯繫，吳婦兒子接獲警方通知，知悉母親迷路，目前人平安無事，相當感謝員警的熱心協助，經其聯繫親友至所將林婦帶返住處。

(中時 )