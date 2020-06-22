大聯盟肺炎疫情頻傳，過去一周內至少就有40名球員或職員在新冠肺炎檢測中呈現陽性，而且不確定是否獲得控制，這也讓近期大聯盟與球員工會間的勞資談判產生變化，根據美媒報導，開幕時間因此會延後，預計賽季直到7月26日才會開打。

根據《今日美國》報導，他們訪問到2名知情人士，在大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)與球員工會執總克拉克(Tony Clark)的信件中，聯盟最新提出方案仍是60場比賽，不過由於新冠肺炎確診人數增加，現在春訓恢復時間將不早於6月29日，正式開打日期在7月26日後。

目前有多支球隊都出現確診或相關病例，包含洋基、費城人、藍鳥、天使等，6月以來至少有11位在40人名單內的球員確診，各隊春訓基地都關閉了，除了藍鳥隊之外，大家都在自己主場訓練，曼佛雷德在郵件中說，「我真的確信我們在為不可能的比賽在奮鬥。」

(中時 )