趙姓男子去年多次搭乘計程車時，明知身上沒錢，卻向運將借錢，還藉故找友人來付車資，趁機落跑不付錢坐「霸王車」，詐騙4名運將4860元現金及8600元車資。台北地檢署依4個詐欺罪嫌起訴這名「借錢哥」。

起訴指出，去年2月23日凌晨，趙男在桃園市某三溫暖前，佯裝要搭小黃，請三溫暖員工代客叫車後，指示朱姓運將載他去取皮包，佯稱找不到皮包再折返三溫暖，趙謊稱去洗三溫暖向朱借960元，再要朱載他到台北找友人還錢，結果朱一路往返台北、桃園，車資高達3370元，但趙藉故落跑。

去年5月14日下午，趙男在台北叫小黃，要求陳姓運將載他至桃園，趙找不知情友人到場聊天，佯向陳男借2600元，聲稱回台北會連同車資一起付清，但趙落跑，讓陳損失2600元現金及1730元車資。

去年5月21日深夜，趙男自台北搭小黃至桃園交流道，趙向運將借700元後落跑，運將損失700元現金及2000元車資。翌日下午，趙又自台北搭小黃至桃園，以相同手法，詐騙林姓運將600元現金及2000元車資。

(中時 )