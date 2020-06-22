中美貿易戰及新冠肺炎疫情加速供應鏈移轉，超眾(6230)於越南建立新生產據點，超眾董事長永井淳一表示，越南廠將於今年12月完工，明年第1季開始量產，新冠肺炎疫情造成生活上的改變，對公司是很大的變化，也是很大的商機，下半年比上半年好是可以期待的。

超眾今天舉行股東會，永井淳一在會後接受記者採訪，談及新冠肺炎對公司營運的影響，永井淳一認為，疫情對所有產業都是嚴峻的，對公司也有很大的變化，但這也是很大的商機，5G等新應用將會提前。

永井淳一表示，新冠肺炎疫情致使公司生產有下降情況，不過疫情對生活已造成改變，包括：公司作業有些改變、5G等新應用提前，這些對公司是很大的變化，也是很大的商機，可以預期產業競爭將更加白熱化，雖然可能有第二波或第三波疫情，但還是可以大大期待下半年比上半年好。

超眾於2019年12月董事會決議，擬以7年內時間、總投資金額達4兆越南盾(折合約1.72億美元、52億多台幣)於越南河內地區建廠擴充手機用均熱導板(VC)、散熱模組等產能，並自2020年1月起進行投資，永井淳一表示，越南廠預計12月完工，目前設備已陸續導入，且當地的主管已就位準備好，可望在取得客戶認證後量產，預計明年第1季開始貢獻業績，屆時不僅可以提升超眾集團的產能，更可分散單一製造地的風險，靈活調度產能以滿足不同客戶需求。

日本電產入股後持續增加對超眾的持股，被詢問是否持續增加持股，永井淳一表示，增加持股主要是以穩定經營方式來進行，會不會增加將視市場變化而定，目前沒有下市打算。

(時報資訊)