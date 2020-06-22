捷流閥業(4580)第1季受疫情影響，營收、獲利衰退，但第2季國內需求依舊強勁，抵銷歐美疫情影響，法人估計第2季營收將重回成長態勢，挑戰單季新高，全年營收、獲利再創新高可期。

捷流閥業第1季營收5.78億元，年減4％，稅後淨利0.81億元，年減9.6％，每股盈餘2.06元。首季主要受到疫情影響，且油價下跌，都打亂航運市場狀態，石化業及航運業需求轉弱，但營收及獲利衰退幅度控制在個位數，優於法人預期。3月後營收重回2億元，訂單動能恢復，前5月營收10.15億元，僅年減1.65％。

4、5月營收4.4億元，雖然歐美疫情影響國外訂單，但資金回流台灣，國內需求仍然強勁，手上取得包括高雄港洲際貨櫃中心、桃園生質能中心，以及半導體大廠的南科廠擴建訂單，抵消石化與航運產業營收下滑。毛利率部分，產品組合轉佳，毛利率有望維持在34％水準，第2季營運重回成長軌道，營收、獲利有望拚單季新高。

(時報資訊)