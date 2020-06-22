中華民國高爾夫協會今天在立法院舉辦「重返榮耀-高爾夫六年振興計畫」公聽會，包括立法委員黃國書、吳思瑤、高爾夫協會理事長王政松、教育部體育署署長高俊雄、職業女子高球選手徐薇凌等體育界、高球界、政界人士與會，這項計畫預定需要13億經費來幫助高球運動向下扎根、培養更多人才，徐薇凌以選手身份發言，希望政府可以在選手轉戰職業、爭取一流巡迴賽資格時可以給予幫忙，讓選手不再孤軍奮戰。

徐薇凌表示，自己從業餘到職業，接觸高爾夫也超過15年了，自己受到很多前輩提攜，才能順利於美國女子高爾夫巡迴賽順利發展，但很多選手很有獲得更好的機會，讓她覺得很可惜。

「我發現在業餘轉職業期間，選手沒有在適時時間點受到肯定，如果能夠有支援給予適時一腳，相信對選手職涯發展會很重要。」徐薇凌這麼說，她也建議：「協會或許可以推出一個專案，讓球員像是借貸的感覺，提供沒有企業支持的選手參加資格賽、爭取世界積分，來爭取參加高層級巡迴賽資格；假設運氣不好沒有考上，協會也不妨透過基礎推動，安排職位讓選手償還借貸，開啟更好道路，透過更好的方式前進，希望可以推廣這些計畫，讓巡迴賽的選手不是孤軍奮戰。」

(中時 )