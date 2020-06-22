台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布民調，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌支持度下滑，但仍受到6成以上民眾支持。與上個月相比，民進黨支持者大幅減少13.6個百分點，基金會董事長游盈隆表示，民進黨支持度流失速度之快史上首見，現在只需國民黨加民眾黨就可與民進黨平起平坐。

台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行全國性民調發表會，由游盈隆主持，並邀請楊憲宏、陳宜倩和林廷輝等三位學者專家與談。

在蔡英文總統聲望方面，有6成1的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成3不贊同。游盈隆認為，蔡英文所以能擁有高民意支持度，主要有四個因素。

首先是2020台灣總統和立委大選壓倒性勝利光環還在；其次是傑出的防疫與紓困表現；第三是外部危機持續存在；第四是總統蜜月期效應。不過他說，和上個月相比，贊同蔡總統處理國家大事方式的人遽降10.5個百分點，不贊同的人暴增16.3個百分點。

在蘇貞昌內閣施政表現方面，有6成1的人基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，3成2不滿意，滿意的人比不滿意的人多29個百分點。游盈隆認為，這項發現顯示，蘇貞昌內閣整體施政表現持續獲得絕大多數人民的肯定與支持。

但與今年2月武漢肺炎疫情開始爆發時相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人大幅減少8.6個百分點，不滿意的人大幅增加14.4個百分點。

在政黨支持度方面，28.2％的人支持民主進步黨，16.2％中國國民黨，10.7％台灣民眾黨，10.6％時代力量，4％台灣基進，3.3％其他政黨合計，25.6％沒特別支持哪一個政黨，1.5％不知道、拒答。

游盈隆表示，和上個月相比，民進黨支持者減少13.6個百分點，國民黨支持者增加2個百分點，台灣民眾黨增加1.8個百分點，時代力量增加4.3個百分點，台灣基進沒什麼變化，其他小黨似有慢慢甦醒的味道，中性選民增加4個百分點。

游盈隆指出，整體來講，民進黨在過去一個月遭受空前重挫，從雲端掉落地面，支持者一個月內大量流失近14個百分點，史上首見，尤其是在成功罷韓之後。

他說，今年5月，民進黨持度41.8％，比國民黨、民眾黨、時力、基進黨支持度全部加起來還多7.7個百分點。如今，只需要國民黨加台灣民眾黨的支持度就可以和民進黨平起平坐，「變化之快之大，都是匪夷所思」。

(中時 )