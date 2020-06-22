中國人民銀行22日表示，為維護半年末流動性平穩，22日開展人民幣（下同）1,200億元逆回購操作，分別進行400億元7天期和800億元14天期逆回購操作，利率分別維持2.2％和2.35％。

因今日無逆回購到期，據此計算，單日淨投放1,200億元。

路透統計，本周人行公開市場逆回購有1,200億元到期，分別是25日的500億元和26日的700億元。不過因屆時適逢端午節假期，該1,200億元逆回購將順延至本周日（28日）實際到期。

(工商 )