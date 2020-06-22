人民幣兌美元中間價22日報7.0865元，較上日中間價報價7.0913元，升值48個基點，漲幅0.07％。

截至上午10點47分，人民幣兌美元在岸價報7.0787元，較上日下午4時30分收盤價7.078元，跌7個基點，跌幅0.01％。離岸價報7.0730元，上漲15個基點，漲幅0.02％。

(工商 )

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