監察委員提名 總統府下午3時召開記者會 11:102020/06/22 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府。（圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統原訂19日擬提名黃健庭出任監察院副院長，消息曝光後，引發藍綠陣營大反彈，提明記者會臨時取消，最後黃健庭婉謝，選擇退出監察院副院長提名。今（22）日下午3點，總統府將召開提名記者會。 據了解，今日下午3時，總統府將召開「監察院第6屆監察委員被提名人介紹」記者會，由總統府秘書長蘇嘉全主持，並由提名審薦小組召集人陳建仁逐一介紹被提名人，監察院長被提名人陳菊也會到場，但因副院場提名引發風波，人選尚未確定。 (中時電子報) #提名 #總統府 #記者會 #被提名人 #監察院長 #陳菊 #黃健庭 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高市長補選 他一算大驚：陳其邁「死敵級」對手來了！ - 政治 韓國瑜不在高雄爛路再現？一照片曝光 網驚喊7字！ - 政治 韓國瑜恐再起？他分析爆民進黨最害怕一件事！ - 政治 連署罷免陳致中 網友一看到這場景好驚呆！ - 政治 韓國瑜第3條路？台大教授驚：在這裡能爬起來！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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