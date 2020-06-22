蔡英文總統原訂19日擬提名黃健庭出任監察院副院長，消息曝光後，引發藍綠陣營大反彈，提明記者會臨時取消，最後黃健庭婉謝，選擇退出監察院副院長提名。今（22）日下午3點，總統府將召開提名記者會。

據了解，今日下午3時，總統府將召開「監察院第6屆監察委員被提名人介紹」記者會，由總統府秘書長蘇嘉全主持，並由提名審薦小組召集人陳建仁逐一介紹被提名人，監察院長被提名人陳菊也會到場，但因副院場提名引發風波，人選尚未確定。

(中時電子報)