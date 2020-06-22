位於俄羅斯境內西伯利亞的一個小鎮維爾霍揚斯克（Verkhoyansk），因為緯度相剛高，位於北極圈內，所以曾測得零下68度極端低溫。沒想到昨（21日）小鎮卻測到38度高溫，一來一往溫差達106度；當地因為異常的高溫，今年已發生多次野火，重創森林地貌。

據《環球新聞》報導，維爾霍揚斯克小鎮位於北極圈內，距離俄羅斯首都莫斯科（Moscow）有4660公里。從莫斯科前往此處，必須要轉乘好幾次飛機，足足花上2天才能到達。

這個小鎮曾在金氏記錄記上一筆，當時留下的是「極端溫差」記錄，因為測到零下68度，與最高溫37度差了105度。沒想到今年異常高溫，俄羅斯氣象數據網站21表示在此測到38度的高溫，看來金氏記錄又將要更新。

報導指出，今年西伯利亞的大部分地區氣溫異常飆高，已經發生過多次野火，其中不乏非常嚴重的森林大火，超過27萬公頃的土地都受到影響。

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(中時電子報)