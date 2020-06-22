許多大學生都會趁著畢業時和三五好友狂歡慶祝，把握踏入社會前的最後相聚時光，但再怎麼開心還是要注意安全。美國紐約當地時間12日晚間11點，有一群大學生在布朗克斯公園（Bronx Park）慶祝畢業時遭槍擊，造成1人死亡，警方目前已公布案發現場的監視器畫面，希望有民眾能提供線索早日將嫌犯逮捕到案。

根據《CrimeOnline》報導，一群大學畢業生在紐約布朗克斯公園舉辦派對慶祝畢業時，有槍手闖入朝學生開槍，共4人受傷。傷者中有一名15歲男孩的臀部被子彈擊中，另一名16歲男孩則是腳踝中彈，還有一名24歲男子則是腹股溝部位遭槍擊；其中傷勢最嚴重者是一名19歲的女大生泰娜（Tyana Johnson），兇嫌一共朝她開了5槍，使她的頭部、軀幹、髖部、臀部皆中彈，當場失去生命跡象。

現場傷者被緊急送往雅各比醫療中心（JacobiMedical Center）急救，3名男傷患幸已無生命危險，唯泰娜送醫急救後宣告不治。紐約警察局長羅德尼（Rodney Harrison）已將案發當時，現場的監視器畫面公布在推特上，透過畫面可看到，有幾名男子在一輛轎車附近閒晃，疑似槍聲響起後，眾人才慌忙返回並駕車離去；當地警方初步推測槍戰與幫派有關，希望有民眾能提供線索，協助警方早日破案。

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(中時電子報)