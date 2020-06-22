雖然勇士本季戰績全聯盟墊底，但主要因素是史提芬柯瑞和克雷湯普生都受傷缺陣，加上羅素水土不服，卓雷蒙格林狀況不佳，不過，已退役的「真理」皮爾斯在上節目時大膽預言，勇士在3年內肯定能重返榮耀奪得總冠軍，浪花兄弟依舊是全聯盟最強的後場組合。
皮爾斯在《The Jump》節目上談到了勇士的現況時表示，杜蘭特離隊，兩大主將又受傷，別看勇士現在很慘，甚至無法參加復賽，但是勇士有機會在選秀會上拿到絕佳籤位，甚至獲得狀元籤，如此一來他們就能夠組成史提芬柯瑞、克雷湯普生、維金斯、卓雷蒙格林以及內線中鋒(選秀)，組成史上最強的五巨頭先發陣容。
皮爾斯強調，「很多人都說勇士已經不行了，但實際上我認為，勇士在三年內肯定能夠很輕鬆地拿到一座總冠軍，畢竟除了浪花兄弟外，維金斯是備受期待的狀元郎，他只發揮50%的天賦就能場均20分以上，如果認真起來將非常恐怖。
(中時 )
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