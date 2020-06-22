蘋果(Apple)一年一度的全球開發者大會(WWDC)即將在台灣時間 6 月 23 日凌晨 1 點由主題演講(Keynote)發表會揭開序幕。到底應該怎麼收看本次直播，有興趣的你快來筆記！

收看 WWDC20 五大方法：

(1)不限裝置，可透過蘋果官網 Apple event 網頁收看

(2)iPhone、iPad、Apple TV 以及 Mac 可透過 Apple developer App 收看

(3)任何可支援的裝置(Apple TV或是智慧電視)可透過 Apple TV App 收看

(4)網頁直播：全球皆可透過蘋果的 YouTube 官方頻道收看直播

(5)中國大陸地區則可透過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台來收看

WWDC Special Event — June 23 直播連結

根據蘋果官網公布的資訊，WWDC 舉行時間自 6 月 23 日起至 27 日止(台灣時間)，除了 Keynote 發表會外，還包含Platforms State of the Union (Apple 工程主管們親自深入講解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 與 watchOS 的最新發展)、100 場以上的工程技術暨設計講座、全新 Apple Developer Forums(6 月 18 日開始)、還有預約制的一對一 Developer Labs。

針對各界聚焦的 WWDC 主題演講，預計蘋果將會公布五大作業系統的全新功能，也就是 iOS 14、iPadOS 14、watchOS7、tvOS 14 以及 macOS 10.16。先前有消息傳出蘋果今年度可能將 iOS 改回舊名 iPhone OS，為的是統一以適用的產品來為作業系統命名，預計將會是一大亮點。而蘋果預計將 Mac 改用自研 ARM 晶片，也是本屆 WWDC 關注的焦點之一。關心的果粉，可以熬夜在 23 日凌晨 1 點一同收看直播，在第一時間了解蘋果的下一步計畫。

(科技)