台灣網球好手「A鵬」謝政鵬前日在臉書公開表示對姊姊謝淑薇的失望與不滿，他感嘆這是長期以來的「精神虐待」。謝淑薇曾在2013年爆出「轉籍」大陸的話題，父親謝子龍抱怨國內政府和企業贊助少，「淑薇還要用獎金幫忙弟妹，根本不夠。」

謝的家人在談論自家時通常比較團結，但從這次謝政鵬的大吐苦水可以看出，或許謝淑薇並不是那麼照顧政鵬。如果謝政鵬所言屬實，這個姊姊非但不照顧他，甚至還打斷他的行程，只為了她自己要用謝政鵬當便宜的教練。

謝淑薇對外宣稱溫網的混雙是「一圓姊弟同場競技的夢」，其實獎金很少，謝政鵬主要是拿薪水。後來他在美網推掉另一名女選手邀約，那名女選手開給他的條件比姊姊更好，但謝政鵬被親情勒索只好選擇幫助姊姊。結算薪水的時候「沒想到她居然要我開薪資單明細，我當下傻了，一直以來都口頭報告幾年前拿20%現在拿的越來越少。」

這一趟讓謝政鵬花光溫網的獎金，還倒賠20萬元，這都是在收到「竊盜案調查通知書」之後所發生的事。所謂失竊案，家門鑰匙持有者僅有謝淑薇及大學室友、助理、某任男友、謝政鵬。儘管會波及弟弟，謝淑薇仍去報案讓他們做筆錄，謝政鵬因此被打斷兩周的比賽，而且謝淑薇確實有當面懷疑過謝政鵬。

平日父親對外界營造謝淑薇金援弟妹的形象，謝政鵬也沒戳破，忍氣吞聲只是換來姊姊對他更不客氣，因此他現在不想演了。他前日就已表明心跡：「這些年我忍了也吞了，請別再說我靠她的金援她的支持我才有今天。」

(中時電子報)