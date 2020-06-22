教育局長楊振昇說，將按照需求程度排列順序，透過相關經費改善。（陳世宗攝）

台中市議會22日進行市政總質詢，市議員張廖乃綸針對中央國教署宣布將投入經費修繕全台學校遊具設備，並表示6月底啟動計畫，預計2年內完成，市府是否已收到相關經費開始辦理？教育局長楊振昇說，將按照需求程度排列順序，透過相關經費改善。

教育局長楊振昇表示，目前此計畫尚未啟動，經費還沒下來，市府也還未收到中央正式公文。市府曾向國教署反映，如要落實此計畫，遊具設備修繕經費不應各縣市平分，而是應該按照不同縣市人口數有所區別，市府將持續向國教署追蹤相關經費及實施內容。

張廖乃綸建議市府將因疫情取消舉辦的活動經費，用來挹注學校老舊設備改善，並關心台中跑道修繕經費編列情形。市長盧秀燕指出，今年因為新冠肺炎疫情，部分活動取消辦理，其經費的挪用及科目有一定規定，將請相關局處評估挪用的可能性，加強改善學校老舊設備。

針對跑道、球場修繕經費，教育局長楊振昇表示，為提供學童安全的運動環境，市府相當重視學校跑道及球場的修繕，初估台中學校跑道、球場修繕需要的經費約8000多萬元，將按照需求程度排列順序，透過相關經費改善。

(中時 )