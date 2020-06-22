台鐵元氣便當期間限定販售。（潘千詩翻攝）

台東餐務室紅藜平安便當。（潘千詩翻攝）

防疫新生活展開，為配合安心旅遊、推廣國旅市場，台鐵局表示，台鐵便當是安心環島鐵道旅遊體驗不可或缺的一環，由台鐵局全台各餐務室的廚師與營養師互相切磋及腦力激盪，研發出兼具健康、美味的7種特色便當，自本周三起販售至7月底，每款每日限量150個。

台鐵便當在台鐵局扮演相當重要的腳色，去年共銷售1053萬個便當，過年後銷售量受疫情衝擊，現在疫情慢慢舒緩，防疫三階段進入產業振興階段；台鐵局為友善、支持本土農業、用心守護全民健康，同時讓大家環島時品嘗各地特色便當，豐富鐵道旅遊食的記憶，特別選用各地優質天然食材，蘊含媽媽幸福味的中藥，精心研製入菜。

自6月24日至7月31日止，台鐵局轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，每日限量販售7款不同口味的元氣便當，包括：台北的紹興雞腿排及香椿蔬食便當、台中的麻油松阪豬便當、高雄的芋見元氣便當、台東的紅藜平安便當、花蓮的梅雞田園南瓜飯便當、七堵的養氣人蔘雞腿便當。

台鐵局主任秘書顏文忠說，特色便當是配合疫情結束、推動國內安心旅遊特別推出，標榜使用在地新鮮食材，每天都限量150個，即便未來常態化也還是「限量」，量無法像排骨便當一樣那麼大；如果要嘗遍台鐵7種便當，很抱歉，非得環島一圈。

顏文忠說，上半年便當銷售衰退3成5至4成左右，預估下半年應可恢復到一天2.8萬至3萬的常態；基本上整個產業衰退是普遍現象，政府推動安心旅遊，期待報復性反彈，也許下半年可把上半年衰退的幅度補回。

(中時 )