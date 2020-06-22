戰遊網（Wargaming.net）旗下多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今（22）日正式宣布與Games Workshop旗下《戰鎚40,000》（Warhammer 40,000）的正式合作，推出限定聯名組合包，內容物含有主題戰艦 Ragnarok 與 Ignis Purgatio、獨特配音的指揮官、特殊迷彩、特殊臂章以及旗幟等。這次推出幾種不同《戰鎚40,000》主題的組合包，讓玩家可以根據想要且合適的商品進行選擇。

(影片來源/YouTube/World of Warships Official Channel)

《戰鎚40,000》中兩個最大勢力混沌（Chaos）及帝國海軍（Imperium of Man）將個別化身成擁有主題迷彩的VIII階主力戰艦，並分別由出身軍事世家的英勇海軍軍官 Justinian Lyons XIII，以及恐虐軍團野心勃勃的 Arthas Roqthar the Cold擔任指揮官。

6月22日起，《戰鎚40,000》主題的組合包也將於《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》（World of Warships Legends）開放讓玩家購買，Xbox 及PS4主機皆適用。

《戰艦世界》全球執行製作人Philip Molodkovets表示：「身為《戰鎚40,000》的粉絲，我很興奮終於看到合作的主題戰艦現身在遊戲中。《戰鎚40,000》令人驚豔的視覺外觀搭配上戲劇性的配音，絕對會讓玩家起雞皮疙瘩，我們也相信玩家會很享受駕駛這次合作所推出的主題戰艦。」

《Games Workshop》全球授權主管 Jon Gillard表示：「繼先前與《戰車世界》與《戰車世界：閃擊戰》的成功案例，我們很高興能再次與Wargaming合作。我們是《戰艦世界》的忠實擁粉絲，也迫不及待看到玩家在遊戲中駕駛這次合作所推出的主題主力戰艦。」

《戰艦世界》擁有多次與不同品牌進行聯名合作成功的案例，也同時讓喜歡原始遊戲玩法的玩家可以繼續享受遊戲。團隊在視覺效果選項的部分增加了選項，玩家可以自由任意的開啟或關閉每一個選項，打造自己專屬的視覺效果介面。這次與Games Workshop的合作將讓遊戲中的視覺效果帶來煥然一新的感覺，卻不會對遊戲玩法產生任何影響或帶來任何改變。

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