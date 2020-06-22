長榮航(2618)因應部分國家逐漸開放邊境，國人出差商旅搭機需求有逐漸增加的趨勢，為減少旅客在機場停留的時間以及降低接觸人群的機會，6月22日起手機及電腦線上報到時間將由原48小時至起飛前1.5小時，放寬為48小時至起飛前70分鐘，讓旅客隨時都可以從容完成登機手續。

長榮航空表示，推廣預辦登機節省旅客時間一直是近年來努力的目標，此次優化相關系統放寬報到時間為起飛前70分鐘，對於使用行動裝置或電腦報到的旅客將更加便利，在疫情期間旅客普遍有減少接觸的防疫觀念，使用行動裝置報到旅客比率顯著提升，未來機場報到櫃台的主要功能將轉化為服務特殊需求的旅客。

長榮航指出，EVA Mobile APP報到具有護照掃描功能，採用行動裝置報到的旅客，可使用相機功能讀取護照資料，系統將會自動把護照資料帶入相對應的欄位，免除以手動輸入的麻煩以及避免錯誤，並可將登機證存入Google Pay、Apple Wallet，方便票卡集中管理，平均約90秒即可完成報到手續，在機場使用自助行李託運，也僅需2分鐘，可以大幅減少旅客在機場的逗留時間。

(時報資訊)