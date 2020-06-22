台新金(2887)旗下台新銀行看好這波餐飲景氣回暖，抓緊腳步與餐飲集團共推振興優惠方案，民眾至王品(2727)集團、欣葉台菜、這一鍋餐飲集團消費，使用台新信用卡搭配振興券，最高可享刷卡金1100元回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，在後疫情時代，看好端午假期餐飲美食人潮回流，趁勢提供信用卡優惠，讓民眾消費更有感。

台新攜手王品集團共推信用卡優惠，民眾至王品集團旗下餐廳用餐消費，單筆消費滿1000元即送2張「500元現金兌換券」。7月31日前，民眾使用振興三倍券綁定台新信用卡，刷滿3000元送400元刷卡金，新申辦戶再加碼，最高賺取1100元刷卡金，民眾若使用王品瘋美食APP綁定台新信用卡支付，還可再享APP點數回饋。

對於喜愛台菜的民眾，黃天麟提醒不要錯過，只要台新信用卡持卡人加入欣葉Shin Yen Line官方帳號，在次月31前參與官方帳號三階段活動，最高可領取300元欣葉台菜折扣券，憑該券至欣葉旗下餐廳用餐，平日消費滿500元可現抵100元。若是台新信用卡持卡人加入這一鍋餐飲集團Line官方帳號，民眾可依加入日期起算，獲得限量100元現金券。

為了服務各個消費者需求，台新銀行也響應外送服務，使用街口支付綁定台新銀行街口聯名卡，指定餐廳外帶、外送可享最高18%回饋。對於尚未持有台新信用卡的民眾，黃天麟強調，需在本月30日前至台新銀行指定網頁核卡並搭配振興三倍券，才能享有新戶刷3000元最高拿1100元刷卡金。

(時報資訊)