對新冠肺炎疫情恐捲土重來的擔憂促使投資人湧向避險資產，周一美元盤中觸及3周新高。

世界衛生組織（WHO）周日宣布過去24小時的新冠狀病毒新增確診數再創單日新高，尤其以美洲疫情升溫最快。此外，蘋果上周末宣布為了防疫，將暫時關閉11家美國門市。因美國許多州的確診數持續升高，以及中國首都北京市爆發新一波感染，由避險需求帶動，上周五美元指數單周收漲0.54%，創下1個月來最大單周漲幅。

周一美元維持升勢，稍早前美元指數一度升至97.744。美元兌人民幣、歐元與英鎊幾近持平。日圓升至106.92兌一美元，略高於本月初觸及的1個月高點（106.58兌一美元）。

巴克萊銀行表示，本周匯市料將持續受到經濟指標復甦與恐爆發第二波疫情的擔憂所影響。如果周四公布的採購經理人指數（PMI）優於預期，歐元可能走升，因此建議看多歐元兌美元匯率，目標價為1.14美元。

(時報資訊)