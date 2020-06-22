林鄭月娥22日上午出席「2020財新夏季峰會」致詞時稱，未來將繼續深化陸港間的金融合作，包括加速建立跨境理財通機制，擴大香港居民異地見證開立大陸個人銀行結算帳戶的試點範圍，推動交易所交易資金ETF納入深港通等政策。

財新網報導，林鄭月娥稱，隨著疫情逐漸緩和，中國和歐美多國已逐步重啟經濟，港府應抓緊亞洲區內的蓬勃發展，以及「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展的機遇，讓香港經濟重新出發。

她稱，若全球經濟復甦前景不明朗，粵港澳大灣區建設對於香港而言更為重要。香港政府希望深化粵港澳合作，為香港各行各業尋找新的增長點和發展空間。此外，未來一年港府將繼續與相關部門跟進政策落實，特別在金融方面，將加強推動建立跨境理財通機制，推動交易所交易資金ETF納入深港通等政策。

在亞洲區內，東協地區已成為全球第五大經濟體，與香港的經濟合作有很大的拓展空間。林鄭月娥表示，香港與東協在2017年簽訂的自由貿易協定和投資協定正陸續生效，東協成員國將逐步減免對香港原產貨物徵收的關稅。

(工商 )