前華視主播蘇逸洪2017年因肝功能出狀況、免疫系統失調，得到嚴重帶狀皰疹（俗稱皮蛇），從臉到眼睛長滿皰疹險些失明，還差點腦中風。大病過後，蘇逸洪深感人生苦短，毅然決然離開主播台，近2年搭郵輪環遊世界，不過，他前段日子經常無精打采，每日昏昏沉沉，懷疑自己是否已到更年期。

蘇逸洪年輕時經常熬夜，收工後跟朋友打通宵麻將，早上直接上班，肝功能出現問題，「那時候胃常常不舒服，常常脹氣，後來才知道原來是肝不好，因為膽汁分泌出現問題，食物無法消化，所以脹氣」。因為作息關係，也導致免疫功能問題，他回憶當時罹患帶狀皰疹的過程，「那時就是突然從額頭的地方，感覺到刺痛，很像被電擊，隱隱作痛」。他的皰疹沿著臉部的三叉神經，一路從額頭長到左眼眼球，整個眼睛充血紅腫，最後還請醫生開最強的止痛藥，並請化妝師把臉上紅腫用遮瑕膏遮住，請攝影師拍遠一點，依舊在主播台上繼續播報。

蘇逸洪肝失調半臉幾乎全毀。（正甘能提供）

蘇逸洪後悔過去沒好好照顧身體，現在才會偶爾這裡痛那裡痛，甚至精神不濟，看電視都會睡著，他笑說：「我真的以為是不是更年期了！」後來才知道原來都是肝不好惹的禍，現在的他每天早睡、上健身房、搭配均衡飲食及保健產品，「真的奉勸大家，你不照顧好身體，就像不好好孝順父母一樣嚴重，身體是要陪伴你一輩子的」。

蘇逸洪近年來養好身體，開始一圓夢想，搭乘郵輪環遊世界，他最近才從中南美洲回來，途中還鬧出烏龍新聞，有傳言他在船上罹患新冠肺炎，其實只是船上的船員得到感冒，他本人十分安好。目前台灣疫情雖趨緩，但國外病例仍持續攀升，近期恐無法出國，會不會悶壞？蘇逸洪說，「我在台灣也是到處跑，新竹、台中、高雄到處找老朋友，台灣也還是很多好玩的地方。」他希望這個時代，大家要先好好照顧自己的健康，以後若有多餘的錢，才能過自己想要的生活。

(中時 )